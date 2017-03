Gertjan Verbeek: ‘Ik hoop dat hij Real Madrid uit zijn hoofd heeft gezet’

SC Heerenveen verbaasde vriend en vijand met de tijdelijke komst van Martin Ödegaard van Real Madrid, maar de samenwerking valt vooralsnog een beetje tegen. De achttienjarige Noor maakte in zijn eerste negen duels voor de Friezen een fletse indruk. Gertjan Verbeek stelt dat er bij Ödegaard te veel wordt gekeken naar zijn kwaliteiten aan de bal. "Maar voetbal is meer dan dat. Hij heeft weinig rendement tot nu toe", zo oordeelt de voormalig trainer van de noorderlingen.

André Bergdolmo is blij dat de massale media-aandacht voor zijn landgenoot is gaan liggen. De oud-verdediger van onder meer Ajax stelt dat Heerenveen wellicht de eerste club voor Ödegaard is waar hij écht iets leert. Bij Strömsgodset stond het hele elftal in het teken van de tiener. "In het tweede van Real Madrid was de verdeling al iets beter, maar nu bij Heerenveen leert hij pas echt wat het is om prof te zijn."

Verbeek wijst erop dat Heerenveen door het ontbreken van Stijn Schaars uit elkaar is gevallen. "Dat lost één zo´n jongen niet op. Juist nu komt het aan op zijn wilskracht. Ik hoop voor die jongen dat hij Real Madrid uit zijn hoofd heeft gezet. Simpelweg omdat als je bij Heerenveen uitblinkt, je nog niet klaar bent voor het Santiago Bernabéu."