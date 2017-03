Databasebureau adviseerde Memphis Depay over transfer naar Lyon

Databasebureau Sci Sports heeft een rol gespeeld in de transfer van Memphis Depay naar Olympique Lyon. Mede dankzij de bevindingen van het bureau grepen Everton, Fenerbahçe en clubs uit Italië en Spanje achter de aanvaller, die in januari de gelederen van Manchester United verliet.

SEG, het managementbureau van Depay, schakelde Sci Sports in om te laten onderzoeken waar de Oranje-international het best zou renderen. Het databasebureau zet kenmerken van spelers af tegen speelwijze, trainer en ploeggenoten bij de geïnteresseerde clubs. Aan de hand van alle statistieken wordt zo een transferadvies gegeven.

Bij Depay rolde Olympique Lyon uit de computer. "Ik had hem graag gehaald", erkent Dick Advocaat, de in de zomer vertrekkende trainer van Fenerbahçe, in gesprek met Voetbal International. "Maar ik moet zeggen dat de Ligue 1 goed bij hem past. Een fysiek sterke competitie, daar blijft hij met gemak overeind."