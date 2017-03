‘Dost had een verpletterende indruk moeten maken, dat is niet gebeurd’

Pierre van Hooijdonk was in zijn actieve loopbaan 'een Bas Dost' bij het Nederlands elftal. De oud-aanvaller speelde net als Dost in Portugal én had bij Oranje een rol zoals de spits van Sporting Portugal nu heeft. Laatstgenoemde is bezig aan een zeer productief seizoen, terwijl Vincent Janssen juist moeite heeft met scoren en weinig speelt.

"Hoe knap ook van Dost, ik zou nu vasthouden aan Janssen", zo verzekert Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Danny Blind maakt trainingen van Dost bij Oranje mee. Hij heeft zijn laatste interland in Luxemburg gezien. Als Dost het gat écht wil dichten, dan moet hij op zo´n zondag in Luxemburg een verpletterende indruk maken. En dat is niet gebeurd."

Van Hooijdonk is benieuwd hoe Janssen gaat presteren als hij in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije de voorkeur boven Dost krijgt. Weinig speeltijd bij een club betekent niet per se dat de prestaties in het nationale team ook zullen tegenvallen. Hij noemt Alexander Hleb als voorbeeld, na zijn transfer naar Barcelona. "Hij kwam daar niet of nauwelijks aan spelen toe. Maar bij Wit-Rusland bleef-ie toch meedoen. Daar is volgens mij niks mis mee, zolang de speler in kwestie maar zorgt dat hij van waarde blijft voor het team. En dat kan ook zijn doordat je anderen beter laat spelen."