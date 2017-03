Witsel nodigt criticasters uit: ‘Het is hier niet zo slecht als men zegt’

Axel Witsel deed begin dit jaar de nodige wenkbrauwen fronzen met zijn transfer van Zenit Sint-Petersburg naar Tianjin Quanjian, maar de Belgische middenvelder zegt nog steeds pal achter die keuze te staan. Inmiddels heeft Witsel twee competitiewedstrijden gespeeld voor zijn nieuwe werkgever en het niveau in de Chinese Super League valt hem niet tegen.

"De criticasters moeten zelf maar eens naar China komen dan om te kijken naar het niveau. Het is echt niet zo slecht als iedereen zegt. Ik was zelf verrast door het fysieke niveau", vertelt de 28-jarige rechtspoot aan diverse Belgische media. "Op tactisch vlak is er wel nog wat werk aan de winkel. Ze focussen veel op de aanval en de verdediging tijdens een wedstrijd, maar op het middenveld laten ze daardoor veel ruimte."

Witsel meldde zich deze week ‘gewoon’ bij de nationale ploeg van België, die zich momenteel voorbereidt op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland en het oefenduel met Rusland. De spelmaker zegt nooit gevreesd te hebben voor zijn plek in de selectie van bondscoach Roberto Martínez. "Ik heb me daar niet al te veel vragen bij gesteld. Ik zie heel wat spelers al jarenlang in China voetballen en tegelijkertijd toch geselecteerd worden voor hun nationale ploeg", aldus Witsel.