‘Barcelona en Juventus zien in teamgenoot alternatief voor Verratti’

Marco Verratti staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van zowel Barcelona als Juventus, maar mocht de Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain niet haalbaar zijn, dan geldt teamgenoot Adrien Rabiot als het alternatief voor beide clubs. Rabiot is bezig aan een sterk seizoen bij PSG, dat Verratti hoe dan ook zou willen behouden.

Barcelona en Juventus zouden hun middenrif graag versterken met Verratti, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat PSG mee zal werken aan een vertrek van de kleine dribbelaar. Verratti is de spil in het elftal van Unai Emery en zijn contract bij de Franse grootmacht loopt nog door tot medio 2021. De twee geïnteresseerde clubs zouden hun aandacht derhalve verlegd hebben naar Rabiot, zo meldt Le10Sport.

Rabiot is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSG en de 21-jarige Fransman begint zijn belofte dit seizoen eindelijk in te lossen. Hij verscheen in 21 wedstrijden in alle competities aan de aftrap en maakte bovendien veel indruk in het eerste duel met Barcelona in de achtste finales van de Champions League (4-0 zege). Rabiot heeft zijn in 2019 aflopende verbintenis nog altijd niet verlengd en zou dus een reële optie kunnen zijn voor Barcelona en Juventus.