Nieuwe Chelsea-captain: ‘Onmogelijk om rol van Terry over te nemen'

John Terry was jarenlang van grote waarde voor Chelsea, maar sinds de komst van Antonio Conte afgelopen zomer moet de 36-jarige Engelsman genoegen nemen met een reservevol. Bij afwezigheid van de clubicoon draagt collega-verdediger Gary Cahill de aanvoerdersband bij the Blues, maar die zegt zichzelf niet te beschouwen als de vervanger van de oudgediende bij de Engelse koploper.

"Ik zal nooit proberen om de rol van John Terry over te nemen. Dat is een onmogelijke opgave", tekent Standard Sport op uit de mond van Cahill, die dit seizoen geen enkel competitieduel van Chelsea miste. "Het was een privilege om de aanvoerdersband dit seizoen over te nemen, of het nou was omdat Terry gepasseerd werd of niet beschikbaar was."

Cahill geeft aan veel geleerd te hebben van zijn teamgenoot. "Maar ik heb geen enkel moment het idee gehad dat ik hem aan het vervangen ben", benadrukt de 31-jarige stopper, die bezig is aan zijn zesde jaargang in dienst van Chelsea. "Terry is een topper en degene die hem vervangt, zal nooit bereiken wat hij heeft bereikt bij deze club", besluit Cahill. Terry werd onder meer viermaal landskampioen met Chelsea en won ook de Champions League met de Londense club.