‘Ik snap de zorgen van Ajax en Feyenoord, maar ze gaan mee’

Nicolai Jörgensen en Kasper Dolberg, de spitsen van Feyenoord en Ajax, zijn momenteel op pad met de Deense nationale ploeg, maar het is nog de vraag of het duo überhaupt in actie gaat komen in het WK-kwalificatieduel met Roemenië. De twee kampen beiden met liesklachten, terwijl Jörgensen ook nog eens ziek is. Het lijkt er echter niet op dat zij voortijdig terug zullen keren naar hun werkgevers.

“Ik begrijp de zorgen die Ajax en Feyenoord hebben over hun topscorers, maar wij hebben goede hoop dat ze op tijd hersteld zullen zijn. Daarom gaan ze ook mee op trainingskamp naar Duitsland”, liet bondscoach Age Hareide optekenen. De Denen bereiden zich in hun buurland voor op het duel in het Roemeense Cluj.

Jörgensen zelf kon nog niet te veel zeggen over zijn inzetbaarheid voor het duel van zondag en wil op de tests van dinsdag en woensdag wachten. Dolberg heeft goede hoop de confrontatie te halen: “Ik had afgelopen zondag te veel pijn in mijn lies om te spelen. Ik ga nu naar het trainingskamp in Duitsland en hoop fit te zijn voor zondag”, liet hij optekenen door Ekstra Bladet.