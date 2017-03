De Ligt niet direct voor de leeuwen: ‘Hij moet luisteren, leren en genieten'

Bondscoach Danny Blind baarde opzien met het oproepen van de pas zeventienjarige Matthijs de Ligt. De jonge verdediger maakt de afgelopen tijd indruk op Blind en daarom heeft hij besloten om het Ajax-talent aan zijn selectie toe te voegen. Overigens verzekert de bondscoach wel dat hij niet zal starten in en tegen Bulgarije.

“Ik heb gesproken met De Ligt. Hij maakte de indruk die ik had verwacht. Hij leert van zijn fouten. Bosz en Overmars voorspelden dat al. Ik geloof in hem. Iedereen vindt iets van hem, dat mag ook. Maar ik denk dat hij tot een volwaardige international kan uitgroeien”, zegt Blind op een persconferentie. “Ik start niet met De Ligt tegen de Bulgaren. Hij moet luisteren, leren en genieten.”

“Ik hoor de naam van Van der Heijden. Ik zie dat hij aan een goed seizoen bezig is. Ik zocht vooral iemand achter rechtspoot De Vrij en dat is De Ligt. Op links heb ik voldoende alternatieven”, gaat de bondscoach verder. Kort na de interlandperiode staat de Klassieker op het programma, die mogelijk beslissend is in de titelstrijd. “Er zijn geen afspraken met clubs over spelers rond bijvoorbeeld de Klassieker. Er zijn na Italië nog vijf dagen, zo ziet de kalender er nou eenmaal uit in deze tijd.”