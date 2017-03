Blind heeft gekozen tussen Dost en Janssen: ‘Qua keeper er ook uit’

Bondscoach Danny Blind heeft met oog op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije al wat knopen doorgehakt. Zo heeft hij al bepaald wie er in de spits komt te spelen en wie er onder de lat plaats mag nemen. De keuzeheer van Oranje laat echter nog niet in zijn kaarten kijken.

Blind moet kiezen tussen Sporting Portugal-spits Bas Dost, de topscorer van de Portugese competitie, en Vincent Janssen, bankzitter bij Tottenham Hotpsur. “En Lens zou ook centraal kunnen spelen. Ik ben er uit wie er gaat spelen”, aldus Blind dinsdag op de persconferentie. “Dost is hot en dat is prettig voor mij. Janssen is veel over gezegd. Of ik om Dost heen kan? Ik ben blij dat ik twee spitsen heb waar ik mee uit de voeten kan."

Volgens Blind is het geen uitgemaakte zaak dat Dost start tegen Bulgarije omdat Janssen weinig heeft gespeeld bij Tottenham Hotspur. "Ik weet ook wat er gaat worden geschreven als ik een speler opstel met minder ritme en het gaat fout", aldus de bondscoach. "Maar daar laat ik me niet door leiden hoor, dat ik pietje opstel omdat ik bij een nederlaag dan minder hoon krijg. Als je dat doet, ben je alleen maar aan het rekenen. Wij zijn geen Duitsland of Spanje, laat dat duidelijk zijn."

Voor de positie onder de lat heeft Blind de keuze uit Jeroen Zoet, Jasper Cillessen en Michel Vorm. Van de drie keepers heeft alleen Zoet een vaste basisplaats bij zijn club. “Qua keeper ben ik er ook uit. Ook dat zeg ik niet.”