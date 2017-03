FC Groningen licht eenzijdige optie en bindt gewilde aanvaller langer aan zich

FC Groningen heeft het contract van Mimoun Mahi tot 2019 verlengd. De club heeft de optie die in de aflopende verbintenis van de aanvaller stond gelicht, waardoor hij twee jaar langer aan FC Groningen verbonden is. De Groningers wilden Mahi eigenlijk een nieuw contract aanbieden, maar beide partijen kwamen er niet uit.

“Een tijd terug hebben wij laten weten, dat wij Mimoun Mahi het aanbod hebben gedaan een nieuw contract bij de club te tekenen. Hij heeft ons te kennen gegeven hierop niet in te gaan. Uiteraard respecteren wij deze keuze. Dit betekent dat wij nu de tweejarige optie in zijn huidige verbintenis zullen lichten. Hierdoor zal Mahi ook na dit seizoen nog twee jaar onder contract staan bij FC Groningen”, zegt algemeen directeur Hans Nijland op de website van FC Groningen.

Afgelopen winter werd Mahi in verband gebracht met een overstap naar Newcastle United. FC Groningen liet de aanvaller echter niet gaan, waarna beide partijen om de tafel gingen om te praten over een nieuw contract. Hier kwamen de club en Mahi dus niet uit, waardoor de Groningers besloten hebben om de eenzijdige optie te lichten. Mahi, die in 2014 overkwam van Sparta, gaf eerder aan komende zomer te mikken op een transfer.