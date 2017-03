Basisplaats voor De Vrij, Robben gewoon inzetbaar: ‘Iedereen is fit’

Arjen Robben is zaterdag gewoon inzetbaar bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De buitenspeler van Bayern München meldt zich pas woensdag bij Oranje in verband met een lichte blessure. Bondscoach Danny Blind gaf dinsdag op een persconferentie aan dat iedereen fit is.

“Iedereen is fit, alleen had Robben een klein probleem na de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach”, vertelde Blind. “Tijdens de vliegreis is de zwelling van zijn wreef toegenomen. Dus hebben we een nieuwe vliegreis uitgesteld en dus komt hij vanavond pas aan. Hij is inzetbaar tegen Bulgarije. Misschien traint hij in de aanloop nog apart, maar donderdag moet hij elf tegen elf mee kunnen doen.”

Net als Robben kan ook Stefan de Vrij rekenen op een basisplaats. Er was enige twijfel over zijn inzetbaarheid vanwege een blessure, maar de Lazio-verdediger is volledig fit. “De dokter noemt zijn knie droog en dat betekent dat het in orde is. Ook hij is fit”, aldus Blind, die niet wilde verklappen wie naast De Vrij in het centrum komt te spelen. “Daar zijn meerdere opties voor. Martins Indi doet het goed bij Stoke. Hoedt doet het erg goed bij Lazio. Viergever is er ook, hij kan ook linksback spelen. En Blind kan er ook spelen."

Ondanks de afwezigheid van Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk, beschikt Blind over meer dan genoeg verdedigers. “Ik heb gelukkig een luxeprobleem, dat is toch heerlijk? Kiezen is soms moeilijk, maar het is wel comfortabel. We kunnen Van Dijk, Bruma, Kongolo en Van Aanholt niet opstellen. Maar we hebben geanticipeerd.”