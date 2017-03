Premier League-ticket een pond: ‘Waarom niet iets terugdoen voor de fans?’

Bradford City is nu nog te bewonderen in de League One, maar de club hoopt zo snel mogelijk terecht te komen in de Premier League. Wanneer dat lukt, gaan de toegansprijzen drastisch omlaag. Edin Rahic, de Duitse mede-eigenaar van Bradford, belooft namelijk dat de fans dan slechts één pond hoeven te betalen voor een toegangskaartje.

Rahic vindt het onnodig om ook op het hoogste niveau hoge toegangsprijzen te vragen. Er komt dan al genoeg geld binnen uit het krankzinnige tv-contract in de Premier League. “Dat levert ons minimaal honderd miljoen pond op”, vertelt de Duitser in gesprek met The Times. “Waarom zou je niet iets terugdoen voor de fans? Gezien die bedragen vind ik het zonde om te veel geld te vragen."

Het stadion van Bradford is dit seizoen gevuld met gemiddeld 18.000 toeschouwers. Zij betalen voor een seizoenskaart nu gemiddeld 171 euro. De gemiddelde prijs van een seizoenskaart in de Premier League bedraagt 552 euro. De club ligt op koers voor promotie naar de Championship. De ploeg van manager Stuart McCall staat op de vierde plaats en gaat daarmee de play-offs in voor promotie.