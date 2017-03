‘Met die wissel na 27 minuten vernederde Frank de Boer mij’

Het huwelijk tussen Frank de Boer en Internazionale was op verschillende vlakken weinig succesvol. Na enkele maanden aan het roer in Milaan stond de Nederlandse oefenmeester alweer op straat. Sinds het vertrek van De Boer, is Geoffrey Kondogbia weer een vaste waarde in het elftal van i Nerazzurri.

De verstandhouding tussen De Boer en Kondogbia werd definitief verstoord nadat de middenvelder in de wedstrijd tegen Bologna al na 27 minuten naar de kant werd gehaald. “Met die wissel tegen Bologna na 27 minuten vernederde Frank de Boer mij. Maar ik waardeerde vooral zijn woorden na de wedstrijd niet. Er brak iets tussen ons, het was een les voor mij”, zegt Kondogbia in gesprek met beIN Sports France.

Onder Stefano Pioli is de Fransman weer geregeld basisspeler. “Als hij was gebleven, was ik misschien wel vertrokken. Toen Pioli kwam, zei hij dat het onbegrijpelijk was dat een speler als ik in deze situatie zat. Hij gaf me vertrouwen en dat betaal ik terug, het gaat een stuk beter”, besluit Kondogbia, die anderhalf jaar geleden voor 36 miljoen euro overkwam van AS Monaco.