Klopp: ‘Als je iemand van zeventien selecteert, kan je de manager even bellen’

Chris Coleman, bondscoach van Wales, verraste afgelopen week met het oproepen van Ben Woodburn. De pas zeventienjarige aanvaller van Liverpool speelde nog nauwelijks in het eerste elftal, maar heeft toch al een oproep voor het nationale elftal verdiend. Jürgen Klopp was ook verrast dat het talent opgeroepen is voor de ploeg van Wales.

“Eigenlijk was ik hier best wel verrast over. Ik weet hoe het hier normaal gesproken gaat. Dit moet geen kritiek zijn. Maar als je iemand van zeventien selecteert, kan je de clubmanager even bellen”, zegt Klopp in gesprek met de Engelse pers. Wales speelt vrijdag het WK kwalificatieduel in en tegen Ierland.

“Hij moet leren, zich ontwikkelen en zich verbeteren. Voor al deze dingen zijn nu twee managers verantwoordelijk”, besluit de Duitse oefenmeester. Coleman was eerder al duidelijk waarom hij de jongeling opgeroepen heeft. “Als ik dacht dat het te vroeg was, had ik hem niet opgeroepen. Dit is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Ik probeer de sterkste ploeg samen te stellen en Ben heeft genoeg laten zien om daar bij te horen.”

Overigens werd er afgelopen week ook een andere reden aangewezen waarom Coleman Woodburn geselecteerd heeft. De aanvaller werd in Engeland geboren, maar zijn opa is Welsh. Woodburn speelde voor voor de jeugdelftallen van Wales, maar kan nog altijd voor het ‘grote’ Engeland kiezen. Door de jongeling nu al op te roepen, ligt zijn toekomst als international van Wales al vast.