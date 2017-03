Nederlands paspoort brengt interlandcarrière Mokotjo mogelijk in gevaar

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond onderzoekt of Kamohelo Mokotjo nog steeds voor de nationale ploeg kan uitkomen nu de middenvelder van FC Twente een Nederlands paspoort heeft gekregen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Mokotjo, 26 jaar, verkreeg eind vorig jaar een Nederlands paspoort.

Mokotjo speelt al sinds 2009 in Nederland en stond welwillend tegenover een dubbel paspoort, omdat hij daarmee binnen Europa makkelijker een transfer kan maken. Het is echter onduidelijk of zijn interlandloopbaan bij Bafana Bafana nu gevaar loopt. "Het is aan de Zuid-Afrikaanse bond en de overheid of hij nog voor 'Bafana Bafana' kan uitkomen", zo erkent bondscoach Owen da Gama.

Mokotjo maakte in september 2012 zijn debuut in het nationale elftal van Zuid-Afrika. Daar kwamen sindsdien nog maar vijf interlands bij, mede omdat hij een moeizame relatie met Ephraim Mashaba, de ontslagen voorganger van Da Gama, had.