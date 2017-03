Iniesta wilde niet naar Barcelona: ‘Door mijn vader zag ik de uitdaging’

Op twaalfjarige leeftijd maakte Andrés Iniesta de overstap van Albacete naar Barcelona. In het Camp Nou wist de middenvelder door te breken in het eerste elftal, waar hij grote successen met de club vierde. Maar eigenlijk wilde Iniesta in 1996 helemaal niet naar Barcelona vertrekken, maar zijn vader haalde hem over.

“De eerste reacties was dat ik niet naar Barcelona wilde gaan. Voor mij was de band met mijn familie belangrijker en ik wilde niet zo ver weg gaan spelen zonder hen”, zegt Iniesta in gesprek met beIN Sports. “Na een tijdje begon ik door gesprekken met mijn vader de uitdaging ervan te zien. Hij had veel vertrouwen en als hij me dingen vertelt, komt dat doorgaans ook goed.”

“Ik respecteer mijn vader en ik besloot het avontuur aan te gaan. Daarna beleefde ik de ergste maanden van mijn leven. Maar dankzij de hulp van iedereen, ging het met de dag beter”, besluit Iniesta, die toch geen spijt zal hebben gehad van de overstap. In het shirt van Barcelona won de middenvelder onder meer vier keer de Champions League en werd hij acht keer kampioen van Spanje.