FC Utrecht kan Europese duels niet in eigen huis spelen door EK Vrouwen

Als FC Utrecht zich dit seizoen weet te plaatsen, loopt het tegen een probleem aan. De tweede en derde voorronde van de Europa League kunnen niet in de eigen Galgenwaard gespeeld worden, omdat EK voor vrouwen in Nederland wordt afgewerkt en Utrecht één van de speelsteden is.

De twee wedstrijden in de tweede voorrondes worden afgewerkt op 13 en 20 juli, terwijl de derde voorrondes op 27 juli en 3 augustus worden gespeeld. In principe wordt op 25 juli met Duitsland – Rusland het laatste duel in de Galgenwaard gespeeld. De UEFA heeft het stadion echter tot 6 augustus gehuurd, waardoor het er niet op lijkt dat een eventuele wedstrijd op 27 juli in eigen huis gespeeld kan worden.

“Wij hebben in 2014 een weloverwogen besluit genomen het EK hierheen te halen met als doel extra inkomsten te genereren voor de club”, zegt algemeen directeur Wilco van Schaik in gesprek met het Algemeen Daglad “Destijds was er geen sprake van dat Nederlandse clubs in deze fase van het Europese toernooi moesten instromen en dus gingen wij ervan uit dat er geen agenda-technisch probleem zou ontstaan. Die situatie is helaas inmiddels achterhaald door de resultaten van het Nederlands voetbal. Met de kennis van nu waren we ongetwijfeld tot een ander besluit gekomen.”