‘Een lastig mannetje, je kan wat beleven als hij niet in de Oranje-basis staat’

Voetbalminnend Nederland is benieuwd voor welke spelers Danny Blind gaat kiezen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De bondscoach van het Nederlands elftal staat onder meer voor op papier makkelijke keuze tussen de volop scorende Bas Dost en moeizaam scorende Vincent Janssen. Blind heeft de aanvaller van Tottenham Hotspur echter nooit laten vallen, terwijl de cijfers van Dost voor zich spreken.

NOS-commentator Arman Avsaroglu denkt dat de keuze van de bondscoach toch echt op Janssen gaat vallen. "Echt belachelijk als dat gebeurt. Dost is een van de topscorers van Europa. Die kun je niet passeren." Evert ten Napel kan niet geloven dat Blind voor Janssen zou kiezen. "Dat gaat Blind niet doen. Dat kan niet, joh", zo verzuchtte hij bij NPO Radio 1. Dost was dit seizoen al goed voor 24 doelpunten in competitieverband. "En dat in de Portugese competitie, waar zeer defensief gespeeld wordt. Bovendien, Dost is een lastig mannetje. Als hij niet in de basis staat, dan kun je wat beleven."

"Hij gaat Dost op de bank zetten en dat wegpraten door te zeggen dat Janssen beter in zijn systeem past en het goed heeft gedaan in het Nederlands elftal", zo voorspelt Avsaroglu, die daarnaast denkt dat Jasper Cillessen het doel gaat verdedigen. "Blind heeft Jeroen Zoet er al eens eerder uitgehaald. Ik weet niet of hij wel vertrouwen heeft in hem." Ten Napel zou ook die keuze niet kunnen begrijpen. "Dan moet je hem niet selecteren. Als je Zoet nu niet op doel zet kun je hem beter in de kliko gooien."