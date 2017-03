‘Ik ben voor 6,5 miljoen gekocht, ik weet niet wat ik Feyenoord moet kosten’

Steve Berghuis meldde zich maandagavond opgewekt bij het Nederlands elftal, in Noordwijk. De aanvaller van Feyenoord vergrootte een dag eerder de voorsprong op concurrent Ajax en hoopt nu in de interlands tegen Bulgarije en/of Italië minuten te maken. Hij weigert vooruit te lopen op een eventueel Feyenoord-feestje op de Coolsingel.

"Natuurlijk kan het nog mis. Er zijn nog 21 punten te verspelen en we staan er maar zes voor", zo benadrukt Berghuis, die dit seizoen gehuurd wordt van Watford in Engeland, in gesprek met De Telegraaf. "We staan er wel goed voor, maar dat is een ander verhaal." De 25-jarige Berghuis speelde tot dusver seizoen 23 competitieduels in de Eredivisie, waarvan 18 als basiskracht.

Berghuis weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De ex-speler van onder meer FC Twente en AZ heeft een doorlopend contract. "Zoals het er nu naar uitziet, ga ik na dit seizoen gewoon terug naar Watford. De club heeft me destijds voor 6,5 miljoen euro van AZ gekocht. Maar wat ik Feyenoord nu moet kosten, weet ik niet. En daar ben ik ook niet mee bezig. Dat komt na het seizoen."