Wegen van Schweinsteiger en United scheiden volgende week

Bastian Schweinsteiger maakt de overstap van Manchester United naar Chicago Fire, zo heeft de Major League Soccer-club maandagavond lokale tijd bevestigd. De verwachting is dat de middenvelder zich volgende week bij het team van Veljko Paunovic voegt, na het ondertekenen van een contract als designated player. Dat zorgt ervoor dat de 32-jarige Duitser verzekerd is van een jaarinkomen van 4,1 miljoen euro in 2017.

"Tijdens mijn loopbaan heb ik altijd naar uitdagingen gezocht waar ik een positieve impact hoopte te maken, waar ik kon helpen om iets moois op te bouwen", zo laat Schweinsteiger in gesprek met Chicago Tribune weten. "Mijn overstap naar Chicago Fire is niet anders. Door de gesprekken met algemeen directeur Nelson Rodriguez en Pauno ben ik overtuigd van de visie en filosofie van de club. Ik wil de club helpen met het project." Bij Chicago Fire, dat zevende in de Eastern Conference staat, staan Johan Kappelhof, John Goossens en Michael de Leeuw op de loonlijst.

Schweinsteiger maakte medio 2015 de overstap van Bayern München, de club van zijn leven, naar Manchester United. In zijn eerste seizoen, onder Louis van Gaal, kwam de Duitser nog regelmatig aan spelen toe, maar José Mourinho ziet het niet in de veteraan zitten. Schweinsteiger speelde dit seizoen slechts vier officiële wedstrijden en kwam in geen enkel Premier League-duel binnen de lijnen.

"We halen iemand die op elk niveau succesvol is geweest, zelfs op de allerhoogste niveau's, en op een manier die inherent is aan onze normen en waarden", zo laat Rodriguez weten. Ik denk dat we voorheen tevreden konden zijn over onze nationale status, maar dat we nu internationaler moeten gaan denken."

Paunovic is blij met de komst van 'een geweldig voorbeeld als kampioen'. "Hij is nog steeds iemand die op het veld kan laten zien hoe er gewerkt moet worden, hoe je je moet voorbereiden op een wedstrijd en samen moet werken en denken om iets te bereiken." Schweinsteiger en Paunovic werden vier maanden geleden al samen gezien in een restaurant in Manchester, waar beiden vier uur lang met elkaar over een eventuele transfer spraken.