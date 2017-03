Barça overweegt lichten van terugkoopoptie: ‘Twaalf miljoen euro, dacht ik’

De selectie van Barcelona zal komend seizoen uit meer jeugdspelers bestaan dan dit seizoen, zo stelt technisch manager Robert Fernández. De degradatie van Barcelona B was vorig jaar zomer een flinke streep door de rekening. "Komende zomer zal naar alle waarschijnlijkheid een speler de overstap maken. En er zijn drie à vier spelers die grote stappen maken. Nee, ik noem geen namen", zo stelt de sportbestuurder.

"Dat is niet goed voor die jongens", zo benadrukte Fernández, in gesprek met Cadena SER. "Een jaar geleden zei ik dat niemand de overstap naar de A-selectie zou maken, maar nu durf ik te zeggen dat dat wel gaat gebeuren." Talenten als Marlon en Carles Aleñá zijn naar verluidt de grootste kanshebbers.

Fernández sluit ook niet uit dat Gerard Deulofeu weer op de loonlijst zal verschijnen. Barcelona verkocht de aanvaller in de zomer van 2015 aan Everton, dat de Spanjaard sinds januari tijdelijk bij AC Milan heeft gestald. "Dat is een optie en dat is goed. We hebben de mogelijkheid om in actie te komen en ik ben blij dat het nu goed gaat. Bij Everton speelde hij niet en bij Milan is hij weer bij het Spaanse elftal in beeld gekomen. We wachten af wat er gaat gebeuren. De terugkoopoptie is twaalf miljoen euro, dacht ik."

De terugkeer van Héctor Bellerín is veel lastiger. Barcelona heeft geen terugkoopoptie en de verdediger ondertekende recent een nieuw contract met Arsenal. "Een goede speler, hij doet het uitstekend bij Arsenal. Hij is jong en heel interessant."