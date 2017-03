‘De spelers vragen daar niet om, ik kies de nieuwe trainer van Barcelona’

Barcelona is de zoektocht naar een nieuwe trainer voor komend seizoen nog niet gestart, zo verzekert Robert Fernández. De technisch manager van de Spaanse topclub benadrukte maandagavond in gesprek met Cadena SER dat de Catalanen zich op dit moment uitsluitend focussen op de huidige voetbaljaargang. "Er komen belangrijke weken aan en er is nog volop tijd om te beslissen wie de nieuwe trainer gaat worden."

"Ik ben de rust zelve. De situatie is in ons voordeel. We zitten nog in de Champions League, we staan in de finale van de Copa del Rey en we doen mee om de landstitel", zo somt Fernández op. "In het voetbal heb je resultaten nodig en daar heb je rust voor nodig. Ik kies de trainer. Ik zal met de voorzitter praten, er zullen namen op tafel komen, maar het is uiteindelijk mijn beslissing."

Luis Enrique trad medio 2014 in dienst van Barcelona

Fernández herhaalt dat de nieuwe trainer zich verwant moet voelen met Barcelona, met de manier van spelen. "De speelwijze is sinds de jaren zeventig geoptimaliseerd en heeft de club veel prijzen bezorgd. De manier van spelen heeft ook aan respect gewonnen. Zelfs bij mensen die geen fan van Barcelona zijn, maar toch graag naar ons voetbal kijken. En dat is niet iets waar we in onze zoektocht naar een trainer over gaan onderhandelen."

Tal van namen zijn de laatste weken de revue gepasseerd. Ernesto Valverde zou een van de favorieten zijn. "Ik ken hem van onze gezamenlijke periode bij Barcelona. Hij heeft een paar goede seizoenen achter de rug, niet alleen nu bij Athletic Club. Hij is een goede trainer. Maar ik wil duidelijk maken dat er nu belangrijkere dingen zijn dan het zoeken van een trainer." Assistent-trainer Juan Carlos Unzué zou ook een optie zijn. "Hij kent de club, de kleedkamer en de manier van spelen. Hij is er klaar voor en hij weet waar hij is. Of ik met de spelers over dit onderwerp praat? Nee, ieder moet zijn eigen werk doen. Wij praten daar niet met de spelers over en zij vragen daar ook niet om."