Vincent Jansen: ‘Ik weet echt niet wat hij van plan is, dat wacht ik af’

Van de huidige Oranje-selectie maakten alleen Joël Veltman (0) en Kenny Tete (0) dit seizoen minder competitiegoals dan Vincent Janssen (1). Toch heeft de aanvaller, die een moeizaam eerste seizoen bij Tottenham Hotspur doormaakt, goede hoop op speelminuten in de komende interlands tegen Bulgarije en Italië.

Janssen had de afgelopen maanden contact met bondscoach Danny Blind. Ook tijdens de winterse transferperiode, toen clubs interesse toonden. "Wat hij adviseerde? Dat is tussen mij en de bondscoach. We moeten het ook niet groter maken dan het is, ik heb met meer mensen gesproken. Ik wacht op mijn kans, al krijg ik niet veel speelminuten in Londen", zo vertelde Janssen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Terwijl Janssen niet veel speelminuten krijgt én moeite heeft om doelpunten te maken, is Bas Dost niet te stoppen. De aanvaller maakte in het tenue van Sporting Portugal al 24 treffers. Janssen weet nog niet voor wie de bondscoach kiest tegen Bulgarije. "Ik weet echt niet wat hij van plan is voor de komende interlands. Dat moet ik afwachten."