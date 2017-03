Forse kritiek op Ajax: ‘Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan dit spel?’

Ajax morste zondagmiddag op bezoek bij Excelsior (1-1) twee dure punten in de strijd om het kampioenschap. De achterstand op koploper Feyenoord is inmiddels opgelopen tot liefst zes punten en de Amsterdammers dreigen nu op de ranglijst zelfs achterhaald te worden door PSV, dat slechts twee punten minder heeft. Aad de Mos voorspelt een teleurstellend competitieslot voor Ajax.

"Ajax gaat die tweede plaats ook niet vasthouden. In Nederland weet iedere club wel hoe Ajax speelt en eigenlijk is hun spel heel eenvoudig te ontregelen", zegt de voormalig trainer van onder meer PSV en Vitesse tegen Metro. De Mos stelt dat Ajax nog steeds teert op twee grote elftallen. "Het team van Johan Cruijff uit de jaren zeventig en het team van Louis van Gaal. Daartussen zaten vooral heel veel matige ploegen. Dit huidige Ajax is ook een matig elftal."



Ook Pierre van Hooijdonk is van mening dat een verrassingselement ontbreekt in het elftal van Peter Bosz. "Ajax blijft gewoon tot het einde van de wedstrijd hetzelfde geduldige spel spelen." Hij looft het uitstekende middenveld. "Als het goed loopt is dat prima, maar als bijvoorbeeld Davy Klaassen slecht speelt, dan blijft er niks over van dat middenveld." Arnold Bruggink is het daarmee eens. "Ajax speelt altijd een passing game, maar als dat niet lukt, blijft er niet veel van over. Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan dit spel van Ajax? Als ik er naar kijk, raak ik vaak snel verveeld."