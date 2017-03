Dries Mertens wil Belgische club behoeden voor Chinese overname

Een groep Chinese investeerders bereikte vorig jaar een principeakkoord met OH Leuven om de club over te nemen. Daar wordt mogelijk toch een stokje voor gestoken. Enkele Leuvenaars, waaronder Belgisch international Dries Mertens, willen onder de naam OHL op Dreef de club behoeden voor een overname.

"We zijn erin geslaagd meerdere Vlaamse ondernemers en investeerders bij elkaar te brengen. Zij hebben zich principieel akkoord verklaard om samen te werken voor de overname van de club", meldt OHL op Dreef maandag. "Dit bod verstevigt volgens ons de basis waarop de club in de toekomst verder uitgebouwd kan worden, zonder het beleid in buitenlandse handen te geven en met de ambitie een vaste stek in de top twaalf van het Belgische voetbal te verwerven."

Leuven staat momenteel op een zevende plaats op het tweede niveau in België, nadat het vorig seizoen degradeerde uit de Eerste Klasse. Mertens kent geen verleden bij de club, maar de aanvaller van Napoli werd geboren in de universiteitsstad en speelde er voor stadsgenoot Stade Leuven.