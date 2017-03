Maandag, 20 Maart 2017

Buffon liet aanbieding van Barcelona schieten

Miroslav Bicanic weet niet of zijn cliënt Marcelo Brozovic komend seizoen nog in het tenue van Internazionale speelt. De aanvaller heeft een transferclausule van vijftig miljoen euro, alléén voor buitenlandse clubs. (Sky Italia)

Enzo Stroo speelt vrijwel zeker ook volgend seizoen voor FC Volendam. De aanvaller kwam in de zomer over van tweedeklasser Zilvermeeuwen en heeft inmiddels zijn debuut in het betaald voetbal gemaakt. (NH)

De loopbaan van Gianluigi Buffon had er heel anders kunnen uitzien. Barcelona en Parma zaten in 2001 op één lijn over een transfer van de doelman, die zijn voorkeur echter naar Juventus liet uitgaan. (Sky Italia)

Napoli kan in de komende maanden een telefoontje van Crystal Palace verwachten. De Londenaren hebben interesse in Ivan Strinic, die tot dusver dit seizoen niet vaak in de verdediging mocht plaatsnemen. (Corriere dello Sport)

Barcelona ontkent contact te hebben gezocht met Massimiliano Allegri en/of zijn entourage. De Catalanen zijn de zoektocht naar een opvolger van de vertrekkende Luis Enrique naar eigen zeggen nog niet gestart. (Sport)