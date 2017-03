Feyenoord bindt ‘creatieve middenvelder’ tot medio 2020 aan zich

De toekomst van Orkun Kökcü ligt bij Feyenoord. De zestienjarige middenvelder heeft zijn eerste profcontract met de Rotterdamse club getekend en ligt nu tot medio 2020 vast in De Kuip, zo maakt Feyenoord maandag bekend via de officiële kanalen.

Kökcü werd drie jaar geleden door Feyenoord opgepikt bij FC Groningen en maakt inmiddels deel uit van het elftal onder zeventien jaar. De jongeling omschrijft zichzelf als een 'creatieve middenvelder, die de spitsen wil bedienen en af en toe zelf een doelpuntje kan meepikken' en kan op het vertrouwen van technisch directeur Martin van Geel rekenen.

"Hij is een dynamische box-to-box speler, die een goed loopvermogen, een goede techniek en een goed inzicht heeft", vertelt de beleidsmaker over Kökcü. "Met dit contract willen we hem stimuleren om zich verder te ontwikkelen en we hebben er vertrouwen in dat hij dat zal gaan doen. Het is de bedoeling dat hij volgend seizoen bij Feyenoord Onder 19 aansluit."