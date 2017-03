Robben en Lens melden zich pas later bij het Nederlands elftal

Arjen Robben en Jeremain Lens sluiten pas later aan bij het Nederlands elftal, zo laat de KNVB weten. De aanvaller van Bayern München kampt met een lichte voetblessure, terwijl de aanvaller van Fenerbahçe vanwege trieste familieomstandigheden nog niet is afgereisd naar Noordwijk.

Lens zit in Suriname vanwege het overlijden van zijn vader en komt woensdag aan in Nederland. Robben werd zondag in de slotfase van het competitieduel met Borussia Mönchengladbach naar de kant gehaald. Hij meldt zich dinsdagmiddag bij de selectie van bondscoach Danny Blind. De kans is groot dat Robben alleen het eerste duel met Bulgarije speelt en de oefeninterland tegen Italië niet hoeft te spelen.

Oranje speelt op 25 maart in Sofia de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Vier dagen later staat een oefeninterland tegen Italië op het programma. Dat duel wordt in de Amsterdam ArenA gespeeld.