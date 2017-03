Chelsea gaat voor Van Dijk en biedt Aké aan

Roberto Mancini gaat voorlopig niet aan de slag bij AS Roma. De clubloze trainer wordt in verband gebracht met de Romeinse club, maar zegt dat er niets concreets speelt. (Gazzetta dello Sport)

(The Sun)

Massimiliano Allegri moet de opvolger worden van Luis Enrique bij Barcelona. De Catalaanse club heeft de Juventus-trainer acht miljoen euro per seizoen aangeboden. (Premium Sport)