Impasse rond nieuw contract Insigne bij Napoli: ‘Hij is moe van het wachten’

De onderhandelingen tussen Napoli en Lorenzo Insigne zitten in een impasse. De club komt vooralsnog niet tegemoet aan de eisen van de aanvaller en er zijn diverse clubs die wel bereid zijn om aan die eisen te voldoen. Volgens de zaakwaarnemer van Insigne raakt het geduld van zijn cliënt langzaam op.

Volgens Ciro Venerato zijn er vier clubs die een jaarsalaris hebben geboden van 4,5 miljoen euro. Insigne is bereid om voor minder bij Napoli te blijven, maar eist wel een jaarsalaris van 4 miljoen euro. De Napolitanen willen niet verder gaan dan een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro. Voorlopig heeft de aanvaller nog een contract dat loopt tot 2019 in Napels.

“Insigne is moe van het wachten”, zegt Venerato tegen RAI. “In mei zal er een akkoord komen. AC Milan en Atlético Madrid houden de situatie in de gaten, AS Roma en Juventus denken erover na. We gaan wel zien wie aan het langste eind gaat trekken.”