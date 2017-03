AS Roma heeft langlopend contract als directeur klaarliggen voor Totti

Het is nog onduidelijk of Francesco Totti er nog een jaartje aan vastplakt als voetballer. De veertigjarige Italiaan is het in het bezit van een aflopende verbintenis bij AS Roma en is dit seizoen bankzitter bij de club waar hij in 1993 debuteerde. De club sprak nog niet met Totti over zijn toekomst, maar heeft al een contract als directeur voor hem klaarliggen.

Als de geboren Romein besluit om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, kan hij direct een zesjarig contract als directeur bij AS Roma tekenen. Daar zet hij echter pas zijn krabbel onder als hij besluit om een punt achter zijn carrière als speler te zetten. “We hebben nog niet gesproken over zijn toekomst als speler, maar een zesjarig contract als directeur ligt klaar”, zegt voorzitter James Pallotta tegen La Gazetta dello Sport.

“Het doel is om ons te kwalificeren voor de Champions League, het seizoen is nog niet voorbij”, gaat Pallotta verder. “We moeten nu aan het sportieve aspect denken en geen tijd besteden aan contracten. Ik heb er vertrouwen in dat we als tweede kunnen eindigen. Deze club hoort in de Champions League.”