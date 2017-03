Koeman: ‘Met Johan heb ik nog altijd het gevoel dat hij er is’

Het is deze week een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. Terugkijkend op de dood van de voetballegende spreekt Ronald Koeman in Helden MagazineEverton zegt nog veel dingen te gebruiken die hij leerde van Cruijff.

Koeman kan zich het moment dat hij hoorde dat Cruijff was overleden nog goed voor de geest halen. Hij was op vakantie met zijn vrouw en kreeg het bericht binnen op zijn telefoon. “Dat was een shock. Ik wist dat hij longkanker had, maar ik wist niet dat het zo slecht ging”, vertelt Koeman. “Ik had Johan een paar weken daarvoor ook nog gebeld. Maar je weet, dan zei hij dat hij onder behandeling stond van de beste artsen, dat het goed kwam en binnen vijf minuten schakelde hij weer over naar het voetbal.”

Hoewel Cruijff er niet meer is, voelt dat voor Koeman niet zo. “Met veel mensen weet je dat ze er niet meer zijn, maar met Johan heb ik nog altijd het gevoel dat hij er is. Hij is dagelijks nog op de achtergrond aanwezig. Bij beslissingen die ik neem, denk ik nog geregeld hoe hij dat vroeger deed. Ik denk dat ik heel erg mijn eigen karakter heb, maar de goede dingen van Johan heb ik wel overgenomen. Hij was zo bepalend voor mij als voetballer en als trainer.”