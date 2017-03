Rijkaard keert niet meer terug: ‘Ik vind mezelf geen authentieke trainer’

Als trainer vierde Frank Rijkaard de nodige grote successen. Zo won de oud-international in 2006 met Barcelona de Champions League, maar hij verdween langzaam maar zeker uit de voetbalwereld. De geboren Amsterdammer zegt in gesprek met Helden Magazine dat hij niet van plan is terug te keren als trainer.

In 2013 nam Rijkaard afscheid van het trainersvak, nadat hij vertrok als bondscoach van Saoedi-Arabië. Op de vraag of hij nog terugkeert als trainer, reageert hij duidelijk. "Dan krijg je weer dat cliché. zeg nooit 'nooit', maar nee, ik keer niet terug als trainer”, zegt Rijkaard. “Ik heb het gedaan van 1998 tot vier jaar geleden en als ik heel eerlijk ben over mezelf, vind ik mezelf geen echt authentieke trainer. Ik heb dus zo'n zestien jaar iets gedaan wat niet direct bij me past. Wel heb ik het met ziel en zaligheid gedaan, heb hard gewerkt, was ook nooit te beroerd om wedstrijden te bekijken en videoanalyses te maken.”

“Ik was slim genoeg om een staf om me heen te verzamelen waardoor ik ook echt wel een groep kon leiden, maar van mezelf ben ik geen echte trainer. Ik heb bij Barcelona heel veel gehad aan Henk ten Cate en Johan Neeskens. Zij vulden mij aan”, gaat de oud-international verder. “Als je voetbalt, ben je veel van huis, soms vier dagen in de week. Dan staat je hoofd er niet naar en maak je het vaderschap veel minder bewust mee. Mijn jonge kinderen zijn ook van invloed op mijn besluit geen trainer meer te worden.”