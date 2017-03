Klaassen hoeft niet te vrezen voor schorsing na vermeende elleboogstoot

Davy Klaassen hoeft niet te vrezen voor een schorsing. Scheidsrechter Pol van Boekel heeft de tik die de Ajax-aanvoerder uitdeelde aan Anouar Hadouir van Excelsior beoordeeld, waardoor de aanklager betaald voetbal geen onderzoek kan starten. Dit laat de KNVB weten aan Voetbal International.

Vlak voor rust raakte Klaassen Hadouir met zijn rechterarm. Het incident was veelbesproken op social media. Scheidsrechter Van Boekel beoordeelde de situatie echter al tijdens de wedstrijd en vond het geen slaande beweging of elleboogstoot. Daardoor hoeft Klaassen niet te vrezen voor een schorsing.

Ajax-trainer Peter Bosz kan daardoor ‘gewoon’ beschikken over zijn aanvoerder in de Klassieker, over twee weken. Of zijn collega Giovanni van Bronckhorst dan over Tonny Vilhena kan beschikken, is nog onduidelijk. De beroepscommissie van de KNVB buigt zich pas op 29 maart over de zaak van de Feyenoord-middenvelder.