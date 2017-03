Gullit: ‘We hebben iedereen in onze keuken laten kijken, nu zijn we in de war’

Ruud Gullit maakte als speler het absolute hoogtepunt van het Nederlandse voetbal mee, toen Oranje in 1988 Europees kampioen werd. De oud-international is trots op Nederland als voetballand, maar constateert dat het niveau de afgelopen jaren is afgenomen. Ronald Koeman was volgens hem de ideale man voor het Nederlands elftal geweest.

“Koeman heeft zich aangepast, heeft bij Ajax, Feyenoord en PSV en in het buitenland gewerkt en teleurstellingen meegemaakt”, zegt Gullit in gesprek met Helden Magazine “Daarom vond ik hem ook de ideale coach voor het Nederlands elftal, omdat hij als enige van de buitenkant naar Nederland kan kijken. Hij snapt hoe ze Nederland willen bestrijden. Als je alleen in Nederland hebt gewerkt, ben je blind voor wat er buiten de grenzen gebeurt.”

“Als klein landje hebben we het heel goed gedaan. Ik ben echt trots op Nederland als voetballand. We hebben iedereen in onze keuken laten kijken, maar nu zijn we in de war”, stelt de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan. “Voor het spel dat wij nog steeds willen spelen, heb je een heel hoog niveau nodig. Dat niveau missen we, we hebben geen bepalende middenvelders meer, die met een man in de rug een bal kunnen aannemen en meteen kunnen opendraaien.”