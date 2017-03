Jörgensen en Dolberg melden zich ondanks blessures bij Deense ploeg

Ondanks lichte fysieke klachten gaat zowel Nicolai Jörgensen als Kasper Dolberg zich melden bij de Deense nationale ploeg. De spitsen van Feyenoord en Ajax hadden allebei last van de lies, waardoor het onzeker was of ze af zouden reizen naar Denemarken. TV2 meldt dat ze bij de Deense ploeg getest worden door de medische staf.

Ajax-trainer Peter Bosz liet na afloop van het duel tegen Excelsior (1-1) weten dat hij Dolberg liever in Amsterdam zag blijven. De jonge spits ontbrak op Woudestein wegens een liesblessure. De teamarts van de Deense ploeg wil zelf een oordeel vellen over de blessure van Dolberg, waardoor hij toch naar Denemarken afreist.

Ook Nicolai Jörgensen gaf te kennen dat hij zich mogelijk af zou melden voor de Deense ploeg, maar voor hem geldt hetzelfde als voor Dolberg. “Het is onzeker of ik me ga melden bij de Deense ploeg. De lies werd stijf, ik kon niet meer verder. Het gaat ook niet om Ajax uit of niet. Als ik niet fit ben, kan ik niet spelen. We gaan met de medische staf beslissen wat we gaan doen”, zei de topscorer van de Eredivisie tegen het Algemeen Dagblad. Ajax en Feyenoord zien de spitsen graag fit terugkeren, want over twee weken staat de Klassieker op het programma.

Denemarken speelt komende week één duel. Komende zondag staat het WK-kwalificatieduel in en tegen Roemenië op het programma.