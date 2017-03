‘Ik denk dat PSV de lachende derde kan worden, in deze competitie kan alles’

Door de 1-0 overwinning op Vitesse blijft PSV koploper Feyenoord volgen. De achterstand van de Eindhovenaren bedraagt nog acht punten, waardoor er nog wel het een en ander moet gebeuren voordat het gat gedicht is. Willy van de Kerkhof houdt er desondanks vertrouwen in en denkt dat PSV nog kampioen kan worden.

“Ik denk dat PSV de lachende derde kan worden. Feyenoord verliest misschien wel bij Ajax en in deze competitie kan alles gebeuren”, zegt Willy van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant. Tweelingbroer René is het daar overigens niet helemaal mee eens. “Als je realistisch kijkt is de tweede plaats het maximaal haalbare voor PSV, hoe jammer ik dat ook vind. Maar ach, één keer in de achttien jaar mag Feyenoord wel kampioen worden.”

PSV boekte zaterdagavond een magere overwinning op Vitesse. “Het is voor Cocu wel zaak om de jongens bij de les te houden als ze voor de tweede plaats willen gaan”, stelt René. Siem de Jong maakte het enige Eindhovense doelpunt, maar Willy was niet onder de indruk van het spel van de aanvallende middenvelder. “Als je zoveel kansen krijgt, mag er ook wel een keer een in.”