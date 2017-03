Voetbalminnend Ierland schrikt op van plotselinge dood van McBride

Ryan McBride is op 27-jarige leeftijd komen te overlijden. De verdediger van de Ierse topclub Derry City deed zaterdag mee in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Drogheda United en werd een dag later thuis in bed dood aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet bekend, zo meldt de Derry Journal.

Nadat het nieuws naar buiten kwam, verzamelden zich tientallen fans van Derry bij het huis van McBride bij de Bluebell Hill Gardens en ook diverse anderen hebben hun steun uitgesproken voor de familie en andere nabestaanden. “Ik kan het tragische nieuws nog altijd niet bevatten. Hij was een krijger op het veld. Ik denk aan zijn familie”, aldus Galway United-middenvelder Gavan Holohan op de sociale media.

“Ik heb hier geen woorden voor. Vreselijk”, schrijft Erin McClean op Twitter. Zij is de vrouw van James McClean, die bij de nationale ploeg van Ierland met McBride samenspeelde. McBride speelde 137 officiële wedstrijden voor Derry City.