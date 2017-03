VZ Quiz: Win twee kaarten voor Nederland - Italië op 28 maart!

Wil jij naar de oefeninterland tussen Nederland en Italië, op 28 maart in de Amsterdam ArenA? We geven 20 kaarten (10x 2 kaarten) weg! Volg de onderstaande instructies, doe mee aan onze VZ Quiz en wie weet win jij twee kaarten voor de wedstrijd in Amsterdam, vanaf 20.45 uur!

Wat moet je doen?

1) Log in op Voetbalzone (belangrijk!) en doe mee aan de quiz.

2) Alle vragen goed? Maak dan een printscreen van je scherm (waarop je gebruikersnaam te zien is) en mail dit naar [email protected] Je hoort zo snel mogelijk of jij twee kaarten hebt gewonnen!