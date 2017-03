‘Ik snap niet waarom Bosz miljoenenaankoop Neres niet liet invallen’

Ajax speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Excelsior en heeft nu net zoveel punten laten liggen in uitwedstrijden in de Eredivisie als in het gehele vorige seizoen. Voormalig rechtsback Ben Wijnstekers, die de wedstrijd bekeek voor De Telegraaf, vond de Amsterdammers een slappe indruk maken.

De 61-jarige Wijnstekers vond Bertrand Traoré een van de minste spelers aan de kant van Ajax en is van mening dat Peter Bosz had moeten ingrijpen. “Ik snap niet waarom Bosz miljoenenaankoop David Neres niet liet invallen. Het stond 1-1, een uitslag waar Ajax niets aan heeft. Dan moet je toch iets proberen?”

Wijnstekers, die voor onder meer Feyenoord voetbalde en 36 interlands achter zijn naam heeft staan, erkent dat het voor Ajax nu heel moeilijk wordt om nog kampioen te worden. Tegelijkertijd stelt hij dat het niet onmogelijk is dat Ajax De Klassieker wint: “Als Ajax wint, is het gat nog maar drie punten. En Feyenoord kan net zo goed nog een offday krijgen.”