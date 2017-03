‘Arsenal rekent toch op vertrek Wenger en doet ideale opvolger al aanbieding’

Het blijft nog altijd onzeker waar de toekomst van Arsène Wenger ligt. De Franse oefenmeester is in het bezit van een aflopende verbintenis en ligt momenteel zwaar onder vuur bij Arsenal. BILD weet te melden dat the Gunners al geïnformeerd hebben naar een opvolger voor Wenger.

Volgens de Duitse boulevardkrant heeft Arsenal Thomas Tuchel een aanbieding gedaan. De oefenmeester ligt nog tot 2018 vast bij Borussia Dortmund, maar wordt de laatste tijd vaker genoemd als mogelijke opvolger van Wenger in het Emirates Stadium. Tuchel werkt sinds 2015 in Dortmund, waar hij de opvolger van Jürgen Klopp werd.

Overigens wordt een vertrek van Wenger door de Engelse pers weer tegengesproken. De Sunday Express schreef zondag dat de Fransman nog een jaar bij Arsenal gaat blijven. Een deel van de fans begint steeds harder te roepen om het vertrek van de Fransman, zeker na de tegenvallende resultaten van de laatste tijd. Wenger liet zaterdag zelf weten dat hij een beslissing heeft genomen over zijn toekomst, maar dat hij dat nog niet naar buiten brengt.