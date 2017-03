Italianen melden zich bij Ajax voor Dolberg

Palmeiras dreigt Alan kwijt te raken. De talentvolle middenvelder, die onlangs nog drie assists gaf tegen Colombia, is in beeld bij clubs uit Spanje, Italië en Duitsland. (Globo Esporte)

James Pallotta wil Luciano Spalletti niet kwijt. De voorzitter van AS Roma zegt een uitstekende band met hem te hebben en dat hij de coach graag wil behouden. (Mediaset)

(Calciomercato)

De Deen is bij de Romeinen in beeld om Edin Dzeko in de zomer op te volgen.