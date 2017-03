‘Ik heb het idee dat hij weinig goed kan doen bij de Feyenoord-fans’

Feyenoord leek zondag punten te verspelen tegen sc Heerenveen, maar door doelpunten van Nicolai Jörgensen en Tonny Vilhena trok men toch nog aan het langste eind. De tegentreffer werd ingeleid door Miquel Nelom, die een strafschop veroorzaakte. Willem van Hanegem neemt het nu voor de linkerverdediger op.

De analyticus constateert in zijn column voor het Algemeen Dagblad dat de 26-jarige Nelom ‘bakken vol kritiek’ krijgt, maar dat hij niet de enige is die zijn niveau niet altijd haalt. “Ik krijg al veel langer het idee dat deze jongen niet veel goed kan doen bij zijn eigen supporters. Dat vind ik vreemd. Nelom is een zelf opgeleide speler. Bovendien iemand die ik nooit hoor zeuren, die bescheiden is en nooit nare trekjes vertoont.”

Van Hanegem vindt niet dat alleen Nelom moet worden aangekeken op de matige eerste helft van de koploper van de Eredivisie: “Waar was Eric Botteghin dan voor rust? En Dirk Kuyt als rechterspits? En Steven Berghuis en Jan-Arie van der Heijden? Wat dat betreft heeft Nelom geluk dat hij een trainer heeft die zijn oren niet laat hangen naar de schreeuwende massa.” Nelom speelde tot dusverre 144 wedstrijden voor Feyenoord.