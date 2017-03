Strootman schittert voor AS Roma bij teleurstellende rentree Letschert

AS Roma heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis in eigen huis gewonnen van Sassuolo. De hoogvlieger boog een 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning en nam daarmee de tweede plek over van Napoli. Bij Sassuolo stond Timo Letschert voor het eerst sinds 12 februari in de basis, maar landgenoot Kevin Strootman eiste meer aandacht op met een uitstekend optreden. Strootman creëerde voortdurend kansen en gaf een fraaie assist bij de laatste treffer.

Sassuolo had nog nooit verloren in het Stadio Olimpico. De voorgaande drie uitwedstrijden in Rome leverden een punt op en ook zondagavond mocht Sassuolo denken aan een stunt. Binnen negen minuten grepen i Neroverdi brutaal de leiding na een vlotte tegenaanval. Domenico Berardi vond Gregoire Defrel na een slim overstapje van Matteo Politano, waarna Defrel overtuigend uithaalde in de kruising. Daarvoor had Sassuolo eigenlijk al op voorsprong moeten komen, toen Defrel van dichtbij over schoot.

Timo Letschert had weer een basisplaats, na drie duels op de bank.

Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong. Roma stelde na een kwartier orde op zaken via Leandro Paredes. De middenvelder beproefde zijn geluk van aanzienlijke afstand met een laag schot, dat binnenzeilde in de linkerhoek. Even daarna spatte een vuurpijl van Emerson Palmieri uiteen op de lat, terwijl Wojciech Szczesny een tegendoelpunt van Berardi moest voorkomen met zijn voeten. Het was een enerverende openingsfase, maar gaandeweg de eerste helft ging de storm van beide kanten liggen. Vier minuten voor rust kopte Antonio Rüdiger naast op aangeven van Strootman.

De eerste helft leek dus te eindigen met een gelijke stand, maar diep in de blessuretijd bepaalde Mohamed Salah anders met een intikker van dichtbij. Kort na rust kreeg de Egyptenaar via Strootman een uitstekende kans op de 3-1, maar ditmaal stond het vizier niet op scherp. Na een uur kwam Edin Dzeko binnen de lijnen. De clubtopscorer liet zich direct gelden met twee kansen, alvorens hij als eindstation fungeerde van een heerlijke combinatie met Strootman, die een fraaie assist in huis had.