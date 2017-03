Messi neemt Barcelona bij de hand in duel met zes doelpunten

Barcelona is Real Madrid tot op twee punten genaderd, al heeft de koploper van LaLiga nog een wedstrijd te goed. Barcelona kwam zondagavond op achterstand tegen Valencia en kreeg later nog met een man meer de gelijkmaker om de oren, maar wist uiteindelijk wel met 4-2 te winnen. Lionel Messi scoorde twee keer.

Valencia voetbalde in het eerste kwartier heel aardig mee, maar daarna poogde Barcelona snel afstand te nemen van de tegenstander. Een inzet van Lionel Messi werd echter gekeerd op de doellijn en de Argentijn schoot even later net naast. Aan de andere kant hadden Carlos Soler en Munir El Haddadi de score kunnen openen, maar zij faalden in de afronding. Na een half uur was het wél raak: Eliaquim Mangala torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en vond met een kopbal de verre hoek. Valencia kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want Luis Suárez maakte er na een snel genomen inworp na 35 minuten 1-1 van.



Eliaquim Mangala incasseert zijn tweede gele en dus rode kaart.

Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart, want er werd een rode kaart uitgedeeld en er vielen nog twee treffers. Mangala ontving zijn tweede gele prent en mocht gaan douchen, waarna Messi vanaf elf meter de 2-1 voor zijn rekening nam. Vrijwel direct na de aftrap van Valencia werd het weer 2-2: El Haddadi schoof uiteindelijk binnen na een uitstekende aanval. Voro, de trainer van de bezoekers, voerde in de rust één wissel door en liet Aymen Abdennour invallen voor Fabián Orellana. Barcelona ging direct op zoek naar een nieuwe voorsprong en kreeg kansen via onder anderen Neymar.

Het was Messi die Barcelona uiteindelijk weer op sleeptouw nam, want hij jaste de bal na 53 minuten met zijn rechterpoot in de korte hoek. El Haddadi, Andrés Iniesta en Neymar (lat) kregen daarna de beste kansen om nog op het scorebord te komen, maar alleen André Gomes pikte nog een treffer mee. De Portugese invaller prikte na een balletje van Neymar binnen en bepaalde daarmee het slotakkoord in het Camp Nou. Het Barcelona van trainer Luis Enrique treft na de interlandperiode Granada en zal zich dan ook stilaan moeten voorbereiden op het Champions League-tweeluik met Juventus.