FC Porto blijft ondanks schitterende volley van Corona beteuterd achter

De supporters van FC Porto smachten naar het eerste kampioenschap sinds 2012/13, maar de club van trainer Nuno heeft zichzelf zondagavond geen goede dienst bewezen. Porto bleef op een 1-1 gelijkspel steken tegen Vitória Setúbal en blijft daardoor op de tweede plaats staan in de Liga NOS. Benfica heeft één punt meer.

Porto was in de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar moest lang wachten op de openingstreffer. Jesús Corona volleerde in de blessuretijd met zijn linker raak na een uitstekende voorzet van Óliver Torres: 1-0. De thuisploeg had zoals gezegd al eerder kunnen scoren, maar een inzet van Yacine Brahimi werd van de lijn gehaald, Francisco Soares stuitte op Bruno Varela, André Silva kopte naast en de paal werd ook nog geraakt.

Porto hoopte de voorsprong in de tweede helft uit te bouwen, maar slaagde niet in die opzet, want na 56 minuten werd het 1-1. Benfica-huurling João Carvalho pikte een voorzet van Pedro Pinto op en gaf doelman Iker Casillas het nakijken. Porto zette vervolgens alles op alles om een zege uit het vuur te slepen, maar kwam niet verder dan een kopbal van André Silva tegen de dwarsligger. Na de interlandperiode staan Porto en Benfica tegenover elkaar.