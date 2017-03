Wissel valt niet goed bij gefrustreerde Robben; Müller redt Bayern

Bayern München heeft de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach winnend afgesloten. Der Rekordmeister had het lang lastig tegen de nummer tien van de Bundesliga, maar wist door een doelpunt van Thomas Müller toch nog te winnen. De voorsprong op RB Leipzig bedraagt nu dertien punten.

Bayern trok aan het langste eind, maar Carlo Ancelotti zal onmogelijk tevreden zijn geweest over de eerste helft. Der Rekordmeister was daarin opvallend slordig in de passing en had nauwelijks een antwoord op de georganiseerde tactiek van de thuisploeg, waardoor men maar zelden tot serieuze mogelijkheden kwam. De beste kans was voor Arjen Robben, die twee minuten voor rust tegen het aluminium schoot en Yann Sommer daarna zag redden op een kopbal van Robert Lewandowski. De Pool was eerder in het duel overigens ook al dicht bij een doelpunt, maar stuitte ook toen op Sommer.

Bayern, dat met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en 10 dagen aan de wedstrijd begon en daarmee met zijn oudste basisteam in een Bundesliga-wedstrijd aantrad sinds maart 2006, vervolgde in het tweede bedrijf de jacht op een treffer. Bayern bleef echter moeite houden om kansen te creëren en Mönchengladbach kwam er, bijvoorbeeld via Raffael, zo nu en dan ook uit. Na 63 minuten konden de meegereisde supporters dan toch juichen: Müller pikte de bal op na een handig balletje van Thiago Alcántara en werkte met zijn linker binnen: 0-1.

Onder anderen Robben, Thorgan Hazard en Josip Drmic kregen in het vervolg van de wedstrijd nog mogelijkheden om op het scorebord te komen, maar zij lieten hun kansen onbenut. Robben werd na 85 minuten naar de kant gehaald ten faveure van Renato Sanches en liet duidelijk weten daar niet tevreden over te zijn. Hij sloeg hard tegen de hand van de invallende Sanches aan en deed hetzelfde bij coach Ancelotti. Aan de score veranderde ook daarna echter niets meer, waardoor Bayern drie punten kon bijschrijven.