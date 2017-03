Enerverend voetbalgevecht eindigt onbeslist na enorme misser Lallana

Manchester City en Liverpool hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. In een enerverende kraker kwamen de bezoekers op voorsprong na een strafschop van James Milner, waarna Sergio Agüero de eindstand bepaalde. Het onderlinge gat tussen Manchester City en Liverpool, respectievelijk de nummers drie en vier van de Premier League, blijft daardoor een punt.

Doelpunten vielen niet in de eerste helft, maar er was na 45 regenachtige minuten voldoende om over na te praten. Zo claimde Agüero na dertien minuten tevergeefs een strafschop na contact met Joël Matip. Aan de overzijde keek Sadio Mané naar arbiter Michael Oliver, nadat de aanvaller in het zestienmetergebied werd getoucheerd door Nicolás Otamendi toen Mané afstormde op het doel van Willy Caballero. Oliver koos er bovendien voor om Yaya Touré slechts een gele kaart te geven nadat de Ivoriaan op ongelukkige zijn noppen plantte op de schouder van Emre Can.

Ook bij de grootste kans van de eerste helft had Oliver naar de stip kunnen wijzen. Kevin de Bruyne lanceerde David Silva met een heerlijke pass, waarna de Spanjaard een lage voorzet gaf. Raheem Sterling leek binnen te kunnen tikken, maar werd getackeld door Milner. De bal kwam vervolgens terecht bij Fernandinho, die volledig vrij stond bij de tweede paal en naast schoot. In de slotfase van de eerste helft was Caballero nog belangrijk met twee knappe reddingen. Hij keerde een inzet van Philippe Coutinho en ook een halve volley van Adam Lallana was een prooi voor de keeper.

Yaya Touré kwam goed weg met geel na een overtreding op Emre Can.

Kort na rust wees Oliver dan toch naar de stip. Gaël Clichy torpedeerde Roberto Firmino met een hoog geheven been, waarna Milner mocht aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder deed zijn ex-club pijn met een feilloze strafschop in de linkerhoek. Manchester City opende de jacht op de gelijkmaker en was gauw dichtbij via John Stones. Na een voorzet van De Bruyne torende de verdediger boven zijn bewaker uit, maar de kopbal van Stones scheerde naast. Aan de overzijde toonde Caballero zijn waarde door een één-op-één-duel met Firmino in zijn voordeel te beslissen, waardoor Manchester City in de race bleef.

Halverwege de tweede helft wist de thuisploeg daadwerkelijk langszij te komen. De Bruyne kreeg aan de rechterflank zeeën van ruimte om een perfecte, lage voorzet af te leveren aan Agüero. Die nam de bal in één keer op de slof en zorgde voor de 1-1. Een kwartier voor tijd leek de assistgever zelf tot scoren te komen. Agüero gleed weg en De Bruyne kreeg de bal voor de voeten, maar trof de paal. De grootste misser van de avond kwam echter op naam van Lallana, die volledig vrij stond voor het doel en de bal op een presenteerblaadje kreeg van Firmino. Hij raakte de bal volledig verkeerd. Agüero miste in blessuretijd ook een enorme kans: van dichtbij schoot de Argentijn de bal huizenhoog over.