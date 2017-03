Aboubakar dupeert Besiktas opnieuw; Adebayor leeft op in Turkije

Besiktas heeft niet kunnen profiteren van het puntverlies dat achtervolger Medipol Basaksehir eerder op de dag leed tegen Karabükspor (3-3). De koploper van de Süper Lig bleef zondagavond op bezoek bij het Antalyaspor van Samuel Eto’o op een doelpuntloos gelijkspel steken (0-0) en de voorsprong op Basaskehir blijft daardoor twee punten bedragen.

Antalyaspor - Besiktas 0-0

Van de laatste 24 ontmoetingen met Antalyaspor verloor Besiktas er maar één, in mei 1998. De Zwarte Adelaars wisten ook dit keer een nederlaag te voorkomen, al zullen zij niet tevreden zijn over slechts één punt. De bezoekers lieten de bal in het eerste halfuur aan Antalyaspor en kwamen daarna zelf wat meer opzetten, wat leidde tot een kans voor onder anderen Ricardo Quaresma. In de tweede helft moest Besiktas na 64 minuten verder met tien man, na een tweede gele kaart voor Vincent Aboubakar. De Kameroener kreeg eerder ook al rood tegen Olympiacos. Met tien tegen elf slaagde Besiktas er niet meer in om een brilstand als uitslag te voorkomen. Atiba Hutchinson kreeg nog de beste kans, maar de voormalig PSV’er kopte tegen de lat.

Medipol Basaksehir - Karabükspor 3-3

Emmanuel Adebayor maakte zondag zijn tweede doelpunt in zijn vierde officiële wedstrijd voor Basaksehir. De aanvaller kopte na een klein uur spelen binnen na een hoekschop van Edin Visca en zette daarmee de 3-2 op het scorebord. Paul Papp voorkwam later met een rebound dat Basaksehir de drie punten in eigen huis hield: 3-3. De overige goals werden gemaakt door Doka Madureira, Visca, Evgen Seleznev en Andriy Bliznichenko.