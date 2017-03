Stand Eredivisie na speelronde 27: Ajax raakt achterop bij Feyenoord

Feyenoord lijkt af te stevenen op het kampioenschap. De Rotterdammers wonnen zondagmiddag met 1-2 van sc Heerenveen en zagen Ajax later op de dag remiseren tegen Excelsior. PSV deed zaterdag tegen Vitesse wat men moest doen en onderin de Eredivisie veranderde er niets. Go Ahead Eagles verloor de IJsselderby van PEC Zwolle en is nog altijd de hekkensluiter.